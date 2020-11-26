"Лыжную стрелу" запустят из Ростова в Розу Хутор в новогодние праздники

Роза Хутор - популярный российский курорт. Фото: Архив КП

Ростовчане смогут прочувствовать на себе все прелести зимнего отдыха. Жителям одного из самых южных городов России предлагают поехать в новогодние праздники на курорт Роза Хутор.

Покататься на лыжах, сноуборде и оценить красивые виды заснеженной Красной Поляны сможет любой желающий житель донской столицы. Из Ростова-на-Дону с 25 декабря запустят дополнительный поезд №18/17 "Лыжная стрела". На главный горнолыжный курорт страны он будет возить пассажиров до 10 января.

Дончане, желающие окунуться в зимнюю сказку, смогут уехать на сочинский курорт от главного ростовского железнодорожного вокзала.

- Из Ростова «Лыжная стрела» будет выезжать в 21:43 и прибывать в Розу Хутор в 10:24. Таким образом она будет курсировать 25, 26, 29, 30 декабря, а также с 1 по 9 января, - сообщает "Городской репортер".

Обратно туристы смогут уехать со станции горнолыжного курорта в 18:17 в дни 26, 27 и 30 декабря, а также в период с 1 по 10 января. Время в пути составит чуть менее 14 часов.

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