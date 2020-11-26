В нескольких тоннах мяса нашли африканскую свиную чуму в Ростовской области

Опасные для человека продукты уничтожат. Фото: Архив КП

Донские ветеринарные врачи обнаружили в пробах крупной партии мяса вирус африканской свиной чумы.

Эксперты выяснили, что на пищевые предприятия попали 4,5 тонны зараженных мясных продуктов. Товар приехал в Ростовскую область из другого региона, где регистрировались случаи вспышки заболевания. Оказалось, что в донской регион привезли мясо именно с предприятия, где нашли опасный вирус.

- Специалистами была проведена двойная экспертиза. Первым подтвердил наличие в пробах генетического материала вируса африканской чумы свиней «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», а после аналогичное заключение предоставила другая лаборатория, - сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

Вся продукция были изъята из обращения до ее распределения по торговым точкам. Зараженное африканской чумой мясо уничтожат на полигоне.

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