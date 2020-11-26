На Дону водитель иномарки «залетел» под грузовик

Полиция разбирается в деталях ЧП.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В четверг, 26 ноября, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. 54-летний водитель «Тойоты Короллы», по сообщению пресс-службы областной ГИБДД, не выбрал безопасную дистанцию и на скорости «влетел» под «Камаз».

В результате владелец легкового автомобиля получил травмы, его отвезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в Красном Сулине автомобиль врезался в пассажирский автобус.

Из-за тумана водитель ГАЗели не разглядел дорогу и выехал на «встречку». По этой полосе ехал ПАЗ, перевозивший вахтовиков на шахту «Обуховская». В результате произошло столкновение.

— В ДТП пострадали оба водителя, пассажир автобуса и пассажир ГАЗели. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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