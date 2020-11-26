Впервые за 800 лет: ростовчане станут свидетелями редчайшего астрономического явления

Наблюдать за явлением лучше с помощью бинокля или телескопа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова-на-Дону и области в декабре смогут увидеть очень редкое астрономическое явление. В конце этого года две планеты нашей системы Сатурн и Юпитер приблизятся друг к другу на минимальное расстояние. Это событие земляне застанут впервые за многие столетия. Ранее такое событие происходило в Средние века, примерно 800 лет назад.

Выглядеть это будет следующим образом: сначала два ярких объекта на ночном небе станут медленно двигаться в сторону друг друга. С каждым днем расстояние между ними будет все меньше. В конечном итоге люди увидят две точки, которые почти сольются в одну яркую звезду.

Как рассказал сотрудник астрономической обсерватории парка имени Горького Николай Демин, это явление смогут увидеть жители многих регионов нашей планеты. Однако больше всего повезет тем, кто живет на экваторе или близко к нему.

- Действительно наблюдать за сближением двух гигантов можно будет и невооруженным глазом. Но лучше использовать бинокль или телескоп с широким полем зрения, - отмечает специалист.

Отметим, что подобные явления, типа сближения планет, происходят периодически. Одни планеты "встречаются" друг с другом чаще, другие реже. Это обусловлено временем вращения небесных тел вокруг Солнца.

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