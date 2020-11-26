Ответы на вопросы о ВИЧ ростовчане смогут узнать по телефону "горячей линии"

Операторы будут отвечать на вопросы людей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 26 ноября, заработала "горячая линия" по вопросам ВИЧ-инфекции. Каждый житель Ростовской области может позвонить и задать вопросы.
Специалисты-эпидемиологи в течение недели будут принимать звонки, расскажут о профилактике, способах заражения, диагностике, лечении, наблюдении и многом другом.
Сейчас в донском регионе по ситуации с ВИЧ-инфекцией не все гладко. Всего зарегистрировано более 17200 носителей вируса с 1989 года по настоящее время. Ростовская область относится к территориям со средним уровнем распространённости ВИЧ, занимая 44-е место среди регионов по заболеваемости.
Ростовчане могут задавать вопросы до 4 декабря в рабочие дни с 09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по телефонам: 8 (863) 251-06-12 и 8 (863) 251-04-53, а также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
Дополнительную необходимую информацию публикуют на официальном сайте стопвичспид.рф и о-spide.ru.
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