Ростовчане могут получить компенсации за покупку путевки в детский лагерь: рассказываем, как

Очень важно организовать ребенку правильный отдых Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В октябре этого года в законе, предусматривающем порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки детям, произошли изменения.

В пресс-службе городской администрации нам рассказали, как оформить компенсацию.

Во-первых, получить компенсацию можно только за путевки в те места, которые состоят в реестре организаций для отдыха и оздоровления детей.

Также выплата компенсаций родителям за самостоятельно приобретенные путевки производится за отдых и оздоровление детей в организациях, включенных в перечень санаторно-курортных учреждений, в которые дети попадают при наличии медицинских показаний.

- Для получения компенсации необходимо обращаться в районное управление социальной защиты населения по месту регистрации ребенка или в МФЦ, - отметили в пресс-службе администрации.

Отметим, что для получения компенсации необходимо предоставить подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки.

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Гостем студии на радио «Комсомольская правда» - Ростов» стала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РО Екатерина Ерганова. Мы обсудили с ней работу детских лагерей, а также самые распространенные угрозы летом.

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