Самая красивая девушка России устроила фотосессию в стиле Барби

Алина Санько вскоре передаст корону победительницы другой девушке. Фото: Instagram Алина Санько

Победительница конкурса "Мисс Россия" - азовчанка Алина Санько предстала в необычном для себя образе. Девушка примерила на себя стиль популярной куклы Барби, который оказался ей очень к лицу.

В белой блузке, розовой юбке с черным поясом и классических туфлях на шпильке самая красивая девушка России будто расцвела. Одежда выгодно подчеркнула тонкую талию и стройные ноги девушки.

Девушка удивила необычным для себя стилем в одежде. Фото: Instagram Алина Санько

- Я просто не могла не сделать фотографии в таком милом, розовеньком стиле, - призналась Алина Санько поклонникам в своем профиле в Instagram.

Юную донскую красотку завалили комплиментами и теплыми пожеланиями. Люди отметили, в последнее время она стала еще более яркой и эффектной.

Алина Санько не боится экспериментировать с образами. Она появляется на публике то в откровенных вечерних нарядах, то в стильной деловой одежде, а то и просто выбирает классические вещи в стиле кэжуал.

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