Руководителем МЧС в Ростовской области назначен бывший десантник

В МЧС Сергей Филиппов пришел из десантных войск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководителем ростовского областного управления МЧС назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

В течение шести лет нынешний генерал-майор управлял структурами МЧС в Рязанской области. А карьеру в МЧС он начинал в Москве. Управленец руководил спасателями в районе «Южное Медведково», а затем возглавил центр управления в кризисных ситуациях столицы.

В 1980-х и 1990-х Сергей Филлипов нес службу в гвардейской воздушно-десантной дивизии города Псков. Он проходил обучение сначала в Рязанском военном воздушно-десантном училище, а затем в Военной академии им. Фрунзе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Имеет несколько наград – в том числе, медаль «За отвагу» и орден «За личное мужество».

Временно исполняющим обязанности руководителя областного управления МЧС Сергея Филиппова назначили в мае нынешнего года.

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