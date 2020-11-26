Во время массовой аварии женщину сбили на автобусной остановке в Ростове

На иномарке "Акцент" остались многочисленные повреждения Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

В четверг, 26 ноября, массовая авария произошла в донской столице на улице Закруткина 21/15.

По предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗ-2113, двигаясь со стороны улицы Советской на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу машине "Хендай Акцент", которой управляла 26-летняя женщина. На дороге произошло столкновение. Иномарку отбросило на проезжающую мимо "Рено Логан".

- В результате водитель автомобиля "Акцент" съехал с дороги на остановочный комплекс и задел частный дом. Пострадала женщина, которая стояла рядом с остановкой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Сейчас по факту произошедшей аварии проводится проверка. После нее специалистами будет принято дальнейшее решение о судьбе виновника инцидента.

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