Мужчина несколько раз ударил продавщицу ножом в Таганроге

Злоумышленник ранил женщину в грудь и лицо. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Таганроге мужчина напал с ножом на продавца магазина. Происшествие случилось 25 ноября, сообщили в донском управлении МВД.

По предварительным данным, 50-летний мужчина находился в одном из магазинов города. Он начал конфликтовать с продавщицей. Разъяренный посетитель достал нож и дважды ударил женщину в грудь и лицо. Пострадавшую госпитализировали.

На место происшествия прибыли полицейские. Стражи порядка задержали подозреваемого.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — прокомментировали в ГУ МВД.

Напомним, 23 ноября в Азове ссора между тремя мужчинами обернулась стрельбой. Один из них ранил оппонентов из травматического пистолета. В итоге полицейские задержали всех троих участников конфликта.

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