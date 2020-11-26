Полицейские нашли водителя, который сбил двух пешеходов и уехал в Ростовской области

Сотрудники УГИБДД вышли на подозреваемого. Фото: Архив КП

В Белой Калитве Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста, подозреваемого в ДТП и оставлении людей в опасности.

Авария произошла накануне вечером в поселке Горняцком Белокалитвинского района на улице Новой. Там водитель наехал на двух мужчин, а после стремительно скрылся с места аварии. В результате 40-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован, а его 28-летнему приятелю на месте оказали медицинскую помощь.

По предварительной информации, пешеходов сбила машина "Дэу Эсперо". Ей управлял 23-летний парень, который не имел прав.

В сентябре этого года подозреваемый был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования .

После проведения судебно-медицинской экспертизы сотрудники ГИБДД могут передать материалы в правоохранительные органы донского региона для привлечения виновного к уголовной ответственности.

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