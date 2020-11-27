Баста против тренера «Ростова», белье Леонтьева оценили в полмиллиона, компенсации за детский отдых: что происходило в Ростове 26 ноября

Белье Валерия Леонтьева выставлено на продажу. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

БАСТА ПРОТИВ ВАЛЕРИЯ КАРПИНА

Обмен колкостями в интернете между рэпером Бастой и тренером «Ростова» Валерием Карпиным начался с подачи Басты. Однако со временем в спор вмешалась даже жена Карпина. «Тебе, временному ростовчанину с регистрацией на пять лет, должны быть понятны наши ростовские шутки», – подтрунивает Баста. Впрочем, Валерий Карпин отвечает достойно, по-тренерски.

ТРУСЫ ЛЕОНТЬЕВА ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ

В Ростове-на-Дону женщина решила продать трусы, которые принадлежали знаменитому певцу Валерию Леонтьеву. Яркие плавки со стразами принадлежали ему в 90-х годах прошлого века. Звезда большой сцены любил примерять на себя экстравагантные наряды и менял образы буквально на каждом концерте. Мы узнали о стоимости необычного товара.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В октябре в законе о компенсации за самостоятельно приобретенные путевки произошли изменения. В мэрии нам рассказали, как правильно подать и оформить заявку.

АЛЛО!

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