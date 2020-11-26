В Ростове вступившему в террористическую группировку бывшему зэку вынесли приговор

В Ростове осудили вступившего в террористическую группировку бывшего зэка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице осудили мужчину, который вступил в террористическую группировку в тюрьме.

Приговор в отношении Саида Сулейманова был вынесен в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. Следствие выяснило, что в 2014 году он сидел за решеткой в поселке Яшкуль в Калмыкии. Там он вступил в запрещенную террористическую группировку, которую создали сами осужденные.

- Фигурант подчинялся установленным в сообществе правилам, проходил идеологическую подготовку и посещал специальные лекции. В 2015 году его выпустили условно-досрочно и он вышел из группировки, - говорится в сообщении.

По данному факту было заведено уголовное дело, суд признал его виновным и приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео приговора руководителю российской ячейки «Аум Синрике»*.

Михаила Устьянцева отправили на 15 лет отправили в колонию строгого режима.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!