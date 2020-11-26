Подписчики Анастасии Костенко остались недовольны ее передачей

Подписчики раскритиковали шоу Анастасии Костенко. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Поклонники ростовской модели Анастасии Костенко остались недовольны очередным выпуском передачи, которую она ведет.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка выложила новое фото, на котором запечатлена она в студии, где идет запись передачи "Ак Барс Шоу". На красотке было надето длинное черное кожаное платье с ремнем на талии. Настя периодически выкладывает снимки из студии после того, как стала ведущей. В этот раз она предложила своим подписчикам посмотреть новый выпуск шоу и оценить его.

Но подписчики тут же дали ей обратную связь, но в большинстве своем, негативную.

«Первый раз смотрела эту передачу. Какой невоспитанный соведущий у вас, просто неприятно слушать. Если честно, то очень нудная программа, единственное украшение - это Анастасия», - высказала свое мнение одна из подписчиц Анастасии.

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Девушка сказала, что выпирающий животик просто привиделся подписчикам.

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