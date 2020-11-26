Донских бездомных начали тестировать на коронавирус

В Ростовской области на коронавирус будут тестировать бездомных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь в Ростовской области бездомных, которые пожелали оказаться в специализированном приюте, будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.

- Граждане, изъявившие желание находиться в учреждении, проходят медицинское обследование на наличие туберкулеза, кожных и венерических заболеваний, в том числе и анализ на COVID-19, - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе функционируют шесть государственных приютов для бездомных. В общей сложности они могут вместить 350 человек. Находятся они в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Сальске. Для того, чтобы поспасть в приют, необходимо обратиться в Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства на Семашко, 1Б в Ростове или в региональное министерство труда.

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