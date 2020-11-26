Из-за большого количества нарушений в донской столице закрыли продуктовый рынок

В Ростове закрыли рынок Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице закрыли рынок, работники которого нарушали санитарно-эпидемиологические требования.

Судебными приставами был наложен запрет торговлю продуктами питания на рынке ООО "Элеонора". Он располагался на проспекте Коммунистическом. Изначально его деятельность была только частично приостановлена по требованию Роспотребнадзора, потому что там было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

А уже Советский районный суд постановил приостановить основную деятельность рынка и установил запрет для физических и юридических лиц осуществлять торговлю пищевыми продуктами на территории объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

Приставы побеседовали с директором закрытого рынка и предупредили его о возможной уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Неоднократные проверки ФССП показали, что рынок не работает.

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