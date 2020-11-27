Ростовский гимнаст Никита Нагорный стал победителем международного турнира

Никита Нагорный стал лучшим из лучших на соревнованиях в Токио. Фото: министерство спорта РО

Ростовский спортсмен Никита Нагорный завоевал золото на международном турнире по спортивной гимнастике, прошедшем в Токио. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

На соревнованиях за награду шел напряженный бой. Свои навыки демонстрировали сильнейшие представители этого вида спорта. Но Никита стал чемпионом не только в личном многоборье, но и в командном турнире.

- Я рад, что у нас появилась возможность выступить. Это были мои первые соревнования в этом году после чемпионата мира, - заявил спортсмен.

Нагорный отметил, что за время пандемии он очень соскучился по выступлениям. Стоит отметить, что недавно Никита Нагорный завоевал титул «Спортсмен года» по версии журнала GQ.

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