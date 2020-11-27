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Общество

Ростовский бизнесмен "кинул" партнеров почти на 30 млн рублей

Ему грозит длительное лишение свободы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый незаконно заработал почти 30 млн рублей

Подозреваемый незаконно заработал почти 30 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

35-летнего бизнесмена из Ростовской области, работавшего в строительной сфере, следователи обвинили в мошенничестве.

Одна из компаний, где он работал, занималась изготовлением и монтажом металлоконструкций. По версии следствия, в течение четырех лет мужчина совершил серию махинаций в отношении руководителей коммерческих организаций и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Подозреваемый заключил 14 договоров об изготовлении и монтаже металлоконструкций, но обещанную часть работы не выполнял. Ущерб следователи оценили в 27,5 миллионов рублей.

- Собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - отметили в СУ СК по Ростовской области.

В случае, если суд согласится с доводами следователей, подозреваемому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Впрочем, суд может назначить и более мягкое наказание, если ростовчанин признает свою вину и попытается компенсировать понесенные убытки.

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