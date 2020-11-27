Ростовчанин попался на новую уловку телефонных мошенников

Ловкий мошенник втерся в доверие ростовчанину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местный житель стал жертвой новой схемы мошенничества. Как обычно в случаях с телефонными аферами, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Однако затем злоумышленник использовал необычный ход, чтобы втереться в доверие. Он предложил оформить кредит на 700 тысяч рублей на очень выгодных условиях. А для оформления кредита, по словам преступника, ему требуются паспортные и другие данные ростовчанина.

Заполучив нужную информацию преступник рекомендовал ростовчанину «для безопасности» перевести свои сбережения на некий резервный счет. Ростовчанин поделился с ним секретными данными счета. Через несколько минут с его счета исчезли деньги.

В полицейском ведомстве по заявлению ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», рассказали в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

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