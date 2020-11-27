От взносов за капремонт освободили жителей некоторых домов в Ростовской области

Жителей небольших зданий освободили от взносов за капремонт Фото: Дадаян Давид

Обладателей жилплощади в домах, где менее пяти квартир, освободили от оплаты ежемесячных взносов за капремонт. Такое решение приняли в Заксобрании донского региона.

Ранее в региональную программу капремонта не включались только небольшие дома с тремя квартирами. Новая поправка увеличила это число до пяти квартир. Теперь владельцам 4-х и 5-ти квартирных домов вернут все не потраченные взносы.

- В Ростовской области насчитывается 228 таких домов, техническое состояние которых удовлетворительное, а жители этих домов сами готовы проводить ремонтные работы при необходимости, - рассказали в Заксобрании Ростовской области.

Напомним, недавно пенсионерки провалились в трехметровый подвал аварийного дома в Ростове. На скорой 70-летних женщин увезли в больницу, где врачи им оказали необходимую медицинскую помощь.

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