Ванная комната: советы по выбору сантехники, обзор материалов

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Если вы задумали ремонт в ванной комнате или просто хотите заменить сантехнику на новую, нужно учесть множество моментов. Во-первых нужно помнить, что ванна, унитаз, душевая кабинка и раковина должны между собой сочетаться. Имеют значение материалы, стилистика и качество всей сантехники.

Есть три основных требования к сантехнике. Это удобство, комфорт и гигиеничность. А вот стиль, форму и размер подбирают в зависимости от личных предпочтений и особенностей пространства.

Не нужно забывать и о качестве изделий. Ведь вы будете устанавливать их не на один год.

Об особенностях современных материалов для ванн и раковин, моделях душевых кабин и унитазов, нюансах планировки большой и маленькой ванной комнаты читайте в материале «Правильные советы по обустройству ванной комнаты в Ростове».