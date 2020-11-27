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Общество

В Ростовской области очередной антирекорд по смертности от коронавируса

Погибшие имели серьезные проблемы со здоровьем до заражения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики делают все возможно, чтобы спасти жизни людей

Медики делают все возможно, чтобы спасти жизни людей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отмечен антирекорд по смертности от опасной коронавирусной инфекции. За мнившие сутки врачам не удалось спасти жизни 21 пациента. Об этом сообщили в правительстве региона.

Эксперты подтвердили смертность от COVID-19 на вскрытии. Медики не спасли жизни 11 женщин. Одной из них оказалась 63-летняя дончанка, а самой старшей из умерших - 93 года. Из-за коронавируса погибли 10 мужчин в возрасте от 35 до 84 лет.

Врачи отмечают, что у всех погибших были хронические заболевания, которые затрудняли лечение болезни и ухудшали состояние здоровья пациентов с каждым днем.

В весны 2020 года, когда началась пандемия, жертвами COVID-19 в области стали 1273 человека. Некоторые из них получали лечение в стационарах, а кто-то находился под наблюдением медиков на дому из-за отказа от госпитализации.

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