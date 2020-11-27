Болельщиков матча “Ростов”-”Динамо” развезут на шаттлах после матча

Фанаты ростовского футбольного клуба. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 28 ноября, на главном стадионе донского региона "Ростов-Арене" состоится домашний матч в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги.

Всех зрителей стадиона после футбольного матча “Ростов” - “Динамо” развезут 30 дополнительных автобусов. Для этих целей транспорт выделила городская администрация.

В этот же вечер на линию выйдет дополнительный автобус №39. Маршрут будет осуществляться по укороченной схеме до конечной остановки “Городской пляж”.

Футбольных фанатов автобусы будут развозить по городу сразу после матча.

Победа в матче с московским "Динамо" крайне важна для ростовчан. Команда сможет улучшить свое положение в таблице РПЛ, где сейчас желто-синие занимают пятое место, уступая ФК "Динамо" по очкам. У желто-синих есть все шансы улучшить ситуацию.

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