Уголовные дела о лесных и степных пожарах расследуют в Ростовской области

Самым крупным в 2020 году стал пожар в Цимлянском районе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Многочисленные лесные и степные пожары в донском регионе в сентябре и октябре стали поводом для массового возбуждения уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в Ростове рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по региону Владимир Устин.

Большинство пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем в лесах, а также по причине аварий на линиях электропередачи. Самым крупным в год пандемии коронавируса стал лесной пожар в Цимлянском районе. Огонь тушили спасатели на площади 347 гектаров.

Впрочем, этом году в целом увеличилось количество инцидентов. В Ростовской области зарегистрировали более 12 тысяч пожаров, что почти на 43% больше статистики минувшего года, когда произошло около 8,7 тысяч пожаров.

Как сообщил представитель МЧС, во время пожаров в 2020 году погибли 173 человека. Чаще всего причиной возгораний становилось неосторожное обращение с огнем, на втором месте - неправильная эксплуатация электрооборудования, в на третьем - поджоги.

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