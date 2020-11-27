Возле Новочеркасска столкнулись маршрутка и «Газель»

Водитель и пассажирка "Газели" доставлены в больницу. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области

Сегодня, 27 ноября, неподалеку от Новочеркасска произошло ДТП с участием «Газели» и пассажирского микроавтобуса «Богдан».

«Газель» двигалась по дороге Новочеркасск – Багаевская, за рулем находился 49-летний мужчина. Водитель, по информации автоинспекторов, выехал на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус. В нем кроме водителя находились 15 пассажиров. «Газель» после столкновения получила значительные повреждения.

В больницу после инцидента доставили водителя и пассажирку «Газели». Им оказывают помощь. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.

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