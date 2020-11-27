Телефонная линия о коронавирусе заработала в Ростове

Задать вопросы специалистам теперь можно по короткому номеру. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области начала работу специализированная телефонная линия с коротким номером «112». Любой желающий может проконсультироваться со специалистами, узнать о способах профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, по телефону можно уточнить, как поступать в случае появления симптомов респираторного заболевания, уточнить адреса больниц и поликлиник.

В региональном центре мониторинга есть самая свежая информация о ситуации с распространением инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Схожие линии начали работу и в других регионах России. Сервис создан по поручению президента Владимира Путина, пояснили в местном правительстве.

Тем временем сегодня в Ростовской области установлен антирекорд. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 21 пациент.

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