Виктория Лопырева всколыхнула соцсети эффектным снимком в бриллиантах

Виктория Лопырева часто бывает в ОАЭ. Фото: Instagram Виктория Лопырева

37-летняя Виктория Лопарева предстала в красивом вечернем наряде. Звезда показала эффектный образ.

Обладательница титула "Мисс Россия" посетила светское мероприятие в Эмиратах. Красавица-блондинка выбрала для торжества синий наряд, дополнением к которому стали бриллианты. Массивное ожерелье, серьги, браслет и кольцо приковали внимание бдительных подписчиков.

Судя по всему, украшения на ростовской красавице очень дорогие. Стоимость только одного кольца оценивается в несколько миллионов рублей. Впрочем, считать деньги Виктории и ее мужа Игоря решились лишь единицы из ее подписчиков.

Большая часть людей оценили красоту, позитив и вкус ростовчанки. Молодую маму засыпали комплиментами.

"Потрясающая, восхитительная, обворожительная девушка", "У вас яркие красивые глаза", "Прекрасная, как королева из сказки", "Ну что за красотка", - делились мнением люди.

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