Орангутан в Ростовском зоопарке отмечает 10-летний юбилей

Цезарю исполнилось 10 лет. Фото: Ростовский зоопарк

В четверг, 27 ноября, принимает поздравления любимиц ростовчан, орангутан Цезарь - ему исполнилось 10 лет.

Именинник Цезарь обладает настоящим мужским характером. Он смелый и активный, решительный и находчивый, может и показать "кто в доме хозяин". Ростовскую прописку он получил только год назад, когда его привезли из зоопарка Калининграда. Южный климат и приветливые горожане пришлись по душе орангутану. В своем новом доме Цезарь быстро обжился и даже нашел верных друзей.

Из-за пандемии коронавируса праздник у Цезаря выдался скромный, в кругу самых близких – сотрудников зоопарка, ведь сейчас доступ посетителей на всесезонную экспозицию ограничен. Ростовчане смогут увидеть Цезаря после снятия ограничений, введенных для предотвращения заражения людей.

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