«Мастера гостеприимства»: ростовские студенты могут принять участие во всероссийском конкурсе

Фото: предоставлено партнерами конкурса

Стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем могут принять и жители Ростовской области: как будущие представители туристической отрасли, которые сейчас только получают образование, так и молодые специалисты, совмещающие учебу с работой. Состязание проходит в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

- Одна из целей конкурса – формирование кадрового резерва для дальнейшего развития внутреннего туризма в России, - подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин. - Благодаря ему уже сейчас формируется новое профессиональное сообщество специалистов, способных предложить и воплотить в индустрии гостеприимства свежие идеи.

Так, в новом сезоне будет запущен специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты». Он призван выявлять лучшие студенческие инициативы, раскрывать потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства в России. Кроме того, по мнению организаторов, он должен сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престиж профессий индустрии.

- Запуская студенческий трек, мы надеемся привлечь внимание самой креативной части общества, студенчества и молодежи, к сфере гостеприимства и развитию внутреннего туризма в нашей стране, - Евгений Малыгин.

Известно, что конкурс пройдет в три этапа. Первый будет дистанционным, и состоится в формате тестирования. Далее участники «студенческого трека» получат творческое задание и приступят к подготовке авторского проекта. У студентов, которые покажут высокие результаты в дистанционном этапе, будет возможность принять участие в общероссийских форумах Росмолодежи, таких как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и многих других. Очный же этап пройдет в четырех уникальных регионах России, расположенных в разных природных и климатических зонах. Они будут объявлены организаторами конкурса в конце текущего года. По результатам очных полуфиналов лучшие выйдут в финальную «битву мастеров».

Сообщается, что победители не только смогут выиграть грант на реализацию своего проекта в размере до 1,5 млн рублей, но и получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру, получить в качестве наставников ведущих экспертов отрасли, в т.ч. победителей конкурса «Лидеры России».

Кстати, уже в этом сезоне планируется увеличить число грантов для поддержки интересных проектов, чтобы в дальнейшем тиражировать наиболее интересные и эффективные идеи и практики по всей стране.

НАША СПРАВКА

В прошлом сезоне конкурс «Мастера гостеприимства» собрал почти 21 тысячу участников со всей страны, значительную часть из них составили представители студенчества. А молодыми финалистами стали 40 человек, 15 из которых удостоены статуса победителя и получили гранты на реализацию собственных проектов.

Один из них Семен Афанасьев получил поддержку на развитие туристической привлекательности Нарьян-Мара с помощью создания туристического маршрута с визуализацией «народных» названий зданий и районов города. А Роман Богатырев при поддержке партнеров конкурса создаст единый туристический путеводитель для Орловской области. Еще одна финалистка Диана Сулейманова займется созданием школы краеведения в Оренбурге.

ВАЖНО!

Подать заявку на участие в конкурсе может до 15 января 2021 года любой совершеннолетний гражданин России: перейти https://welcomecup.ru/