Продавцов липовых справок о COVID-19 нашли в Ростове

Вместо прохождения тестов некоторые сайты предлагают купить липовую справку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область вошла в число регионов, где обнаружены предлагающие купить поддельные справки об отсутствии заражения коронавирусом. Вопрос изучили волонтеры ОНФ. По их информации, справки предлагают недавно созданные сайты. Бумагу после оплаты обещают доставить курьером.

Стоимость такой услуги в среднем по России – около полутора тысяч рублей. Схожие «сервисы» волонтеры обнаружили в Москве, Волгоградской и Самарской областях, в Республике Алтай и нескольких других регионах. В организации намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением проконтролировать расследование о липовых справках.

Справки об отсутствии инфекции, как правило, требуют с тех, кто путешествует за рубеж. Любопытно, что в ростовском аэропорту «Платов» пройти тест на коронавирус можно за 1,2 тысячи рублей. Цена тестирования в ростовском аэропорту оказалась одной из самых низких в России.

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