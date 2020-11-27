Власти Ростова отказались от новогоднего фейерверка, рассказываем почему

Салюта не будет впервые за много лет. Фото: архив "КП"

Сегодня стало известно, что на Новый год в Ростове-на-Дону не будет праздничного салюта. Власти города решили отказаться от идеи устраивать фейерверк, который жители могли бы увидеть во время открытия главной елки донской столицы. Изначально планировалось, что небесное шоу состоится в районе парка имени Горького 27 ноября. Однако сегодня появилась неожиданная информация.

Несколько дней назад управление культуры администрации Ростова на сайте госзакупок разместило объявление по поиску подрядной организации, которая бы подготовила праздничный салют. На это было предусмотрена рекордно низкая сумма - всего 100 тысяч рублей. Такая экономия обусловлена тем, что в пандемию коронавируса в парке не ожидается большого числа людей, которые бы могли видеть представление.

Уже сегодня закупка была отменена, подрядчик так и не был найден. Власти Ростова объяснили, что такое решение было продиктовано объективными условиями. В праздничном салюте просто отпала необходимость. Как видно, пандемия коронавируса бьет по самому дорогому, что есть и людей в Новый год - духу праздника.

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