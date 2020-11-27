Массовую травлю домашних животных устроили в Нахичевани

В Ростове устроили массовую травлю животных Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице жители микрорайона Нахичевань пожаловались на массовую травлю домашних животных.

О происходящем в одном из городских пабликов рассказал горожанин. По словам автора, только на этой неделе от отравления погибли его собственная кошка и кот его соседа. Симптомы у обоих животных были абсолютно идентичными. Массовая травля идет в границах улицы Тюхряева, 40-я линии, 38-я линии.

- Будьте осторожны, не выпускайте своих котов из дома. Причем травят чем-то таким, что животному не оказать первую помощь. Сосед не успел довести кота до ветеринарки. Моя кошка уснула и не проснулась. Накануне того, как не проснуться, кошка поела, - предупредил ростовчанин.

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После прогулок у животных появляются признаки массового отравления, а через некоторое время наступает смерть.

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