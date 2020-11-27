Подписчики задали неудобные вопросы Виктории Лопыревой

Виктории Лопыревой задали неудобные вопросы. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Поклонники ростовской модели Виктории Лопыревой засыпали девушку весьма неудобными вопросами.

Стоит отметить, что супруг Виктории Игорь Булатов отправился вести политические дела в Республику Коми, чем не преминула похвастаться его жена. А сама Лопырева осталась с сыном Марком-Лео проживать в Дубае.

Девушка уже долгое время не выкладывает фото совместного времяпрепровождения с мужем. Подписчиков модели это крайне заинтересовало и они стали заваливать ее неудобными вопросами

«Вы, конечно, молодец, красивая, ухоженная и все дела, но почему вы не рядом с мужем? Коми, конечно, не ОАЭ, но там же супруг. Мое мнение: мой дом там, где мой муж», — прозвучало в комментариях.

Лопырева, в свою очередь, попросила пользователей не лезть в их семейную жизнь.