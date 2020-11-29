Еще 114 ростовчан оштрафуют за нарушение масочного режима в транспорте

Новые масочные рейды прошли на минувшей неделе. Фото: администрация Ростова

За минувшую неделю в Ростове прошли два крупных рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверяли не только водителей, но и пассажиров.

Сформированные мониторинговые группы, в которые вошли представители правительства РО, полиции и сотрудники Департамента транспорта, проверили за два дня более двух тысяч транспортных средств. Казалось бы, что уже все поголовно знают о необходимости носить маску в местах массового скопления людей, но нарушители по-прежнему находятся. Из-за них как раз-таки движение 354 автобусов и было приостановлено. На пассажиров, которые ехали без маски составили 108 протоколов об административном нарушении. Еще шесть протоколов пришлось на недобросовестных водителей, которые тоже пренебрегли средствами защиты.

- Еще раз обращаем внимание ростовчан, что назначение рейдов не наказать пассажиров, а побудить их более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью тех, кто находится рядом, - прокомментировал директор Департамента транспорта Христофор Ермашов.

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