Бесхозный рюкзак заставил побеспокоиться прохожих в центре города

Бесхозный рюкзак напугал прохожих в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На центральной улице донской столицы прохожие заметили рюкзак, который долгое время никто не забирал.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, на улице Красноармейской между переулком Островского и переулком Халтуринским. Ростовчане начали опасаться того, что бесхозный предмет может оказаться взрывоопасным и вызвали к месту происшествия спецслужбы.

Осмотреть бесхозный рюкзак прибыли сотрудники полиции и МЧС. Очевидцы отметили, что их было там большое скопление.

- Представители правоохранительных органов выехали на место по сообщению о бесхозном рюкзаке. На месте стало понятно, что вызов ложный, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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