В донской столице полиция разыскивает телефонного мошенника

В Ростове объявился еще один телефонный мошенник Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове ведутся поиски еще одного телефонного мошенника.

В полицию обратилась ростовчанка и сообщила, что ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Приятный мужской голос представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что с ее карты происходят сомнительные списания средств. Злоумышленник предложил девушке защитить свои деньги, сообщив ему все данные ее банковской карты и секретный код из смс. Испуганная ростовчанка выполнила все требования и как только разговор был окончен, с ее карты моментально списались 34 тысячи рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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