Украинец-миллионер пытался спрятать от пограничников дорогие украшения

У иностранца наши полсотни золотых украшений и монет Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летний житель Украины пытался втайне от пограничников провезти на территорию Ростовской области целую гору золотых украшений.

Специалисты пункта пропуска «Новошахтинск» нашли в ручной клади 54 предмета из желтого металла. Все изделия обнаружили и отправили на исследование в экспертно-криминалистическую службу, предварительно возбудив дело по статье "Контрабанда".

Оказалось, что все изъятое представляет большую ценность. Часть предметов являются коллекционными монетами, а прочее ювелирными изделиями из золота со вставками из драгоценных и недрагоценных камней.

- Общая рыночная стоимость предметов составила более 1,2 млн рублей. По словам нарушителя, перевозимые предметы являются его фамильными ценностями, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В ведомстве отмечают, что изделия из драгоценных металлов при перевозке через границу, а также деньги в размере более 10 тысяч долларов необходимо обязательно декларировать.

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