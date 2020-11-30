Полиция ищет бывшего тюремщика, подозреваемого в убийстве в Ростовской области

Полицейские ищут бывшего работника ФСИН. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области объявлен в розыск бывший сотрудник службы исполнения наказаний, его подозревают в убийстве жителя Батайска, рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных структурах.

Тело 36-летнего жителя Батайска с колотыми ранениями в затылок обнаружили на территории базы, когда-то принадлежавшей военному ведомству. Дома у убитого полицейские нашли удостоверение и мобильный телефон бывшего работника ФСИН, пишет издание «Батайское время». Следователи уже провели обыск дома у подозреваемого. В ориентировке на подозреваемого говорится, что он может быть вооружен.

В региональном управлении Следственного комитета пока никак не комментируют инцидент. Источник в полиции пояснил «Комсомольской правде – Ростов», что подозреваемый давно уволился из службы исполнения наказаний.

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