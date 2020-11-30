Баста рассказал, за сколько готов выступить на корпоративе

Василий Вакуленко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, он же Баста, рассказал, сколько получает за одно выступление. Все тайны своего бизнеса он поведал в интервью Ксении Собчак. По словам исполнителя, за индивидуальный концерт придется отдать несколько миллионов рублей.

Разговор о его работе на корпоративах завела сама ведущая. Глядя в камеру, она сообщила, что знает примерные расценки Вакуленко. Это около 60 тысяч евро. Однако, как выяснилось через несколько секунд, это не совсем точные цифры.

Вакуленко парировал и уточнил, что за одно выступление на корпоративе он берет больше, а именно 70 тысяч евро. Если перевести все это в рубли, то получится 6,3 миллиона рублей.

Собчак спросила, можно ли с ним договориться, если сумма будет немного меньше. На что последовала шутка: "Ксения, для Вас что угодно".

В интервью собеседники также обсудили и другие финансовые вопросы. Вакуленко признался, что главный источник его дохода - это концерты. За них удается получать больше всего. Всего же за год Баста заработал около 4,5 миллиона долларов. Однако большая часть уходит на развитие музыкального лейбла.

- Деньги, которые я мог заработать на продаже музыки, я все инвестирую в лейбл. Далее это используется как дополнительная финансирование, - сказал Вакуленко.

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