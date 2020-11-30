Хищение электроэнергии на 303,4 млн рублей выявили «Россети Юг»

Фото: «Россети Юг»

Хищение электроэнергии на 303,4 млн рублей выявили за 10 месяцев текущего года «Россети Юг». Такой объем электроэнергии, а речь идет о 70,7 млн кВт*ч, эквивалентен, например, потреблению крупного промышленного предприятия в Ростовской области в течение пяти месяцев!

При этом, специалисты компании отмечают снижение объемов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 70,7 млн кВт*ч против 81,6 млн кВт*ч прошлого года. А уровень потерь электроэнергии за 10 месяцев 2020-го в сравнении с фактическим объемом потерь прошлого года снизился на 165,8 млн кВт*ч или на 0,48 %.

К слову, наибольший объем несанкционированного потребления электроэнергии пришелся на Волгоградскую область (39,7 %) и Республику Калмыкия (29,8 %). Как правило, наибольший объем хищений электроэнергии приходится на юридических лиц, он составляет более 80 процентов в общем объеме выявленного неучтенного потребления электроэнергии.

При этом «Россети Юг» предостерегают, что незаконное вмешательство в энергосистему чревато поражением током, выходом из строя бытовой техники и ухудшением качества электроснабжения. А при обнаружении незаконного потребления компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя. Важно помнить, что суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.