На Дону мужчина продает старинные якоря за миллион рублей

Корабельные конструкции сильно поржавели. Фото: Антон ПИКУС

Житель Азова пытается найти покупателя на свой, как он считает, уникальный товар. Мужчина продает два старых, ржавых якоря. Ценник заоблачный - один миллион рублей. "Востребованный" лот появился на сайте бесплатных объявлений.

Олег, как представился продавец, поведал историю, каким образом два уникальных предмета из прошлого попали ему в руки. Как выяснилось, это находка обнаружилась несколько лет назад во время обрушения берега Азовского моря.

- Мой отчим обнаружил один якорь среди земли. Принес домой, а позже, когда вернулся на то же место, нашел еще один, но поменьше, - объяснил мужчина.

- По-моему, они очень древние. Предположительно петровской эпохи.

Так или иначе, но никаким специалистам владелец их не отдавал и не консультировался по вопросу, когда якоря были произведены. Однако это не помешало ему поставить такую цену на товар.

В описании сказано, что оба инструмента кованые. Один весит около 500 килограмм, в длину - три метра. Второй же меньше - до 150 килограмм. За три дня, что объявление висит на сайте, его посмотрели несколько сотен человек. Продавец признается, звонят часто, но, к сожалению, никто не верит, что корабельные конструкции действительно могли сделать в начале 18 века.

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По словам специалиста, одни пытаются "найти дураков", а другие одержимы сверх идей и уверены в уникальности своего товара (подробнее)