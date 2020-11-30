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На Дону мужчина продает старинные якоря за миллион рублей

Он предполагает, что их могли использовать во времена Петра Великого
Дадаян Давид
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Корабельные конструкции сильно поржавели.

Корабельные конструкции сильно поржавели.

Фото: Антон ПИКУС

Житель Азова пытается найти покупателя на свой, как он считает, уникальный товар. Мужчина продает два старых, ржавых якоря. Ценник заоблачный - один миллион рублей. "Востребованный" лот появился на сайте бесплатных объявлений.

Олег, как представился продавец, поведал историю, каким образом два уникальных предмета из прошлого попали ему в руки. Как выяснилось, это находка обнаружилась несколько лет назад во время обрушения берега Азовского моря.

- Мой отчим обнаружил один якорь среди земли. Принес домой, а позже, когда вернулся на то же место, нашел еще один, но поменьше, - объяснил мужчина.

- По-моему, они очень древние. Предположительно петровской эпохи.

Так или иначе, но никаким специалистам владелец их не отдавал и не консультировался по вопросу, когда якоря были произведены. Однако это не помешало ему поставить такую цену на товар.

В описании сказано, что оба инструмента кованые. Один весит около 500 килограмм, в длину - три метра. Второй же меньше - до 150 килограмм. За три дня, что объявление висит на сайте, его посмотрели несколько сотен человек. Продавец признается, звонят часто, но, к сожалению, никто не верит, что корабельные конструкции действительно могли сделать в начале 18 века.

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