Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: концерты смогут посмотреть все желающие

В Новый год в Ростове-на-Дону мероприятия пройдут в онлайн-формате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: праздничные мероприятия пройдут только в онлайн-режиме. Об этом сообщили в администрации города.

Власти напомним, что из-за пандемии традиционных массовых гуляний в Ростове не планируется. Концерты запишут на видео и будут транслировать на специальных экранах.

— Экраны будут установлены в парках. Они будут транслировать выступления коллективов. Кроме того, мы организовали конкурс на лучшее поздравление жителей города. Эти видео также покажут на больших экранах, — пояснила заместитель главы администрации Елена Кожухова.

Она отметила, что в новогодние праздники ростовчане смогут посещать театры. Представления пройдут с учетом всех санитарных норм.

Ранее власти рассказали, что в городе появятся новые офлайн-форматы поздравлений. Так, в городе будет курсировать новогодний трамвай. Сказочные персонажи будут поздравлять горожан с праздником.

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