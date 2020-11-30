Плата за техобслуживание квартир вырастет на треть в Ростове

Мэрия изменила тарифы на техобслуживание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С декабря 2020 года в Ростове начинают действовать новые утвержденные мэрией тарифы на техобслуживание многоквартирных домов. Жители многоэтажек с лифтами и мусоропроводами теперь будут платить примерно на тридцать процентов больше – не 16 рублей, а 20,7 рубля за квадратный метр.

Мэрия приняла решение об изменение тарифов в минувшем октябре. Решение касается муниципального жилья и тех домов, чьи жители не проводили собрания и не устанавливали тариф самостоятельно.

Оплата техобслуживания в домах без лифтов увеличится с 12 рублей до примерно 18 рублей за квадратный метр. Те, кто живет в домах с лифтами, без мусоропроводов будут платить 19 рублей 36 копеек. Раньше они оплачивали услугу по тарифу 15,42 рубля.

В многоэтажках без лифтов и мусоропроводов тариф установлен на уровне 14,94 рубля за метр. В домах пониженной капитальности – около 14 рублей. Если дом не подключен к канализации, его жители будут платить 9,85 рубля за квадратный метр.

В последний по счету раз тариф на техническое обслуживание в Ростове менялся в 2008 году.

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