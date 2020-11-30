За ложное сообщение о минировании ответит житель Ростовской области

Ложное сообщение о минировании получили волгодонские полицейские Фото: "КП" Архив

В Волгодонске поймали мужчину, подозреваемого в сообщении ложной информации о минировании.

В дежурную часть полиции Волгодонска обратились сотрудники единой дежурной диспетчерской службы и сообщили, что им позвонил местный житель и рассказал, что заминирован один из подъездов многоэтажки, где он сам и живет.

Сотрудники спецслужб и полицейские незамедлительно прибыли по вызову. Они обследовали весь подъезд и территорию вблизи него, но ничего подозрительного обнаружено не было. Стажи порядка задержали 41-летнего мужчину, который и сообщил о готовящемся взрыве. Его доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже стало известно, что мужчина действительно позвонил в экстренную службу и сообщил заведомо ложные сведения, но в это время он был жутко пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозрительный рюкзак в ростовской парикмахерской стал причиной проверки.

Испуганные прохожие обратились за помощью к спасателям.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!