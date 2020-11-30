В Ростове от коронавируса скончалась медсестра БСМП-2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице еще один медицинский работник скончался от коронавируса.

На этот раз жертвой опасной инфекции стала медицинская сестра, работавшая в Больнице скорой медицинской помощи № 2. Дата смерти Светланы Журкиной пока не сообщается. О ее гибели стало известно из «Списка памяти».

На момент смерти женщине был всего 51 год. Известно, что она долгое время лечилась после того, как заразилась коронавирусом.

В настоящее время общее количество зараженных превысило 40 тысяч человек. Только за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили уже 334 человека. Кроме того, врачи не смогли спасти жизни еще 15 дончан.

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