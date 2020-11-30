В донской столице определили перевозчика для двух городских маршрутов

В Ростове выбрали перевозчика для двух маршрутов Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону стал известен перевозчик, которому предстоит обслуживать два городских маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о маршрутах № 16а сообщением «микрорайон Левенцовский - Центральный Рынок» и № 57 сообщением «поселок Кумженский - Центральный Рынок». Победителем была выбрана муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс».

- Во всех автобусах будут кондиционеры и специальные приспособления для инвалидов. Работать на маршрутах перевозчик начнет не позднее 1 января 2021 года, - говорится в сообщении.

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Контракт будет действовать до 2023 года.

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