Школьников и дошколят решили не лишать праздника

Власти рассказали, как пройдут утренники в детских садах и школах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Городские власти рассказали о том, как будут проходить новогодние мероприятия в образовательных учреждениях.
Как сообщила начальник городского управления образования Виктория Чернышова, в период пандемии коронавируса было принято решение не допускать родителей на утренники в школах и детских садах. При этом школьники и дошколята ощутить и прочувствовать дух Нового года. Полностью лишать ребятишек праздника никто не будет.
- Межклассовых мероприятий не будет. Собирать детей в актовых залах не стоит, если группы будут смешиваться, - отметила Виктория Чернышова.
Кроме того, чтобы уже начать создавать в школах и детских садах атмосферу праздника, их необходимо полностью украсить до 15 декабря. А город будет готов к Новому году уже к 10 декабря.
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