Школьников и дошколят решили не лишать праздника

Власти рассказали, как пройдут утренники в детских садах и школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти рассказали о том, как будут проходить новогодние мероприятия в образовательных учреждениях.

Как сообщила начальник городского управления образования Виктория Чернышова, в период пандемии коронавируса было принято решение не допускать родителей на утренники в школах и детских садах. При этом школьники и дошколята ощутить и прочувствовать дух Нового года. Полностью лишать ребятишек праздника никто не будет.

- Межклассовых мероприятий не будет. Собирать детей в актовых залах не стоит, если группы будут смешиваться, - отметила Виктория Чернышова.

Кроме того, чтобы уже начать создавать в школах и детских садах атмосферу праздника, их необходимо полностью украсить до 15 декабря. А город будет готов к Новому году уже к 10 декабря.

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