В Ростове продлили работу автобусов и трамваев в новогоднюю ночь

Ростовчан будут развозить по городу на общественном транспорте до глубокой ночи. Фото: Архив КП

В донской столице в новогоднюю ночь городские власти продлили работу общественного транспорта, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ростовчане смогут прогуляться по городу в Новый год, насладиться видами праздничных украшений на улицах или поехать в гости. Движение автобусов и троллейбусов в ночь на 1 января продлили до 3:00.

Испортить праздничное настроение жителям донской столицы могут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Людям запрещено запускать фейерверки в общественных местах с 22:00 до 7:00.

В регионе отменены новогодние общественно-массовые мероприятия. Елки и праздничные концерты пройдут в режиме онлайн.

Сейчас из-за пандемии ограничена работа кинотеатров, концертных площадок и ледовых катков. Заполняемость всех этих объектов не должна превышать 40%. Людям необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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