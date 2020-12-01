Идеальная ванная комната: правильные советы по обустройству, планировке и выбору сантехники

Фото: шоурум Jacob delafon

При выборе сантехники для ванной комнаты нужно учесть самые разные требования. Во-первых, качество. Сантехника устанавливается на много лет, поэтому стоит выбирать изделия самого высокого качества и не стараться на всем сэкономить. Во-вторых, ванна, унитаз, раковина, душевая кабина должны между собой сочетаться. Среди других требований – удобство, комфорт и гигиеничность.

При выборе сантехники также стоит обращать внимание на материал, из которого она изготовлена. Современные модели сантехники из чугуна обладают красивым дизайном и вполне могут конкурировать с остальными материалами. Они очень прочные, не подвержены коррозии, хорошо удерживают тепло, не боятся температурных перепадов. Стальные ванны весят не так много, как чугунные. Их легко установить. Вода в такой ванне быстро прогревается. Популярными стальные ванны делает и низкая цена. Один из самых современных материалов – это акрил. Он обладает высокой деформационной стойкостью, спокойно переносит удары, прекрасно сохраняет тепло, приятен на ощупь.

Из какого материала лучше выбирать ванну? Какие модели душевой кабины лучше подойдут для маленькой ванной комнаты? Почему во многих случаях стоит выбирать подвесные модели унитазов? Об этом и многом другом читайте в материале "Архимеду и не снилось".