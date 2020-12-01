В ростовской «Службе-112» появятся операторы для работы со слабослышащими людьми

На линии 112 заработают операторы-дактилологи Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сообщить о проблеме и вызвать спасателей по телефону 112 смогут люди с нарушением слуха. В круглосуточном режиме на линии будут принимать вызовы операторы-дактилологи.

Сейчас специалисты внедряют программу приема видеовызова по номеру 112. Сотрудники установили оборудование на рабочее место, которое позволит принимать вызовы от инвалидов по слуху посредством скайп-связи.

Региональное отделение общества глухих уже приступило к подготовке операторов «Системы-112» русскому жестовому языку.

- В настоящее время обучаются операторы-переводчики или психологи, поскольку специальное образование поможет им быстрее получить необходимый базовый уровень сурдоперевода. К практическому этапу приема видеовызова планируется приступить в конце первого квартала 2021 года, - рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

Люди с плохим слухом уже могут сообщить о проблеме посредством смс-сообщений. Этот сервис совсем недавно внедрен в работу ростовской «Службы-112». Для этого в тексте сообщения нужно указать проблему, требующую немедленного реагирования, имя заявителя и адрес места происшествия. Обратившемуся также необходимо будет отправить ответную смс, тогда оператор продолжит общение.

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